Росіяни фактично знищили Кінбурнську косу та "Асканію-Нову", - Плетенчук
Росіяни бойовими діями на півдні фактично знищили Кінбурнську косу та унікальний заповідник "Асканія-Нова".
Про це заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі національного телемарафону.
"Йдеться про той самий заповідник – "Асканія-Нова". Екологи вже били на сполох і зверталися до мене, просячи привернути увагу до цієї теми, адже вона, на жаль, не надто обговорюється у медіа", - заявив Плетенчук.
Він також підкреслив, що Кінбурнську косу фактично знищено. При цьому сказати, чи вдасться відновити заповідник ("Асканію-Нову" – ред.) і коли саме – наразі сказати неможливо. Так само бойові дії навколо Криму суттєво впливають на флору та фауну.
За різними оцінками, екологи повідомляють про загибель тисяч дельфінів, адже вони дуже чутливі до вибухів.
За словами речника ВМС ЗСУ, екологи з Одещини інформували про появу нафтових плям, які вже дісталися узбережжя біля Одеси, хоча їхній масштаб значно менший, ніж на території тимчасово окупованого Криму.
Нагадаємо, що за даними ВМС ЗСУ, з тимчасово окупованої Кінбурнської коси російські загарбники продовжують обстріли південних районів Миколаївської та Херсонської областей. Крім того, з цієї локації ворог має можливість атакувати судна, що можуть потенційно вийти в акваторію Дніпро-Бузького лиману.
Також раніше повідомлялось, що з початку повномасштабного вторгнення загинуло багато дельфінів у бухтах Севастополя – їх викидало на різні береги окупованого Криму.
Серед виявлених були і контужені тварини з симптомами ураження сонарами. Серед загиблих дельфінів багато особин виду білобочка.