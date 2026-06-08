Російські війська відступають з важливого плацдарму на півдні України, - "Атеш"

Російські підрозділи залишають Кінбурнську косу на Миколаївщині. Постачання повністю заблоковано, майже всі окупанти вже втекли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "АТЕШ".

Постачання відрізали

Дії Сил оборони України перекрили маршрути забезпечення російських військ на косі. За даними "АТЕШ", доставка боєприпасів, пального та продовольства повністю зупинилася.

Підрозділи 337-го полку через це опинилися в ізоляції та розпочали відхід - з північної та із західної частини коси.

Втрати й переведення вимотали полк

Після переведення частини особового складу 337-го полку на Запорізький напрямок підрозділи на косі фактично залишилися без людей. Поповнення не проводилося жодного разу.

Командування перекидає бійців з одних позицій на інші - латає дірки там, де ситуація критична. На Кінбурнській косі залишаються лише розрізнені залишки підрозділів.

Фото: де розташована Кінбурнська коса (скриншот Google Maps)

Дрони зробили своє

Вогневі групи окупантів не справляються зі збитими БПЛА Сил оборони. При цьому втрати серед особового складу продовжують зростати.

Логістична система ворога на цій ділянці остаточно зруйнована, пише "АТЕШ".