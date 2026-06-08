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Російські війська відступають з важливого плацдарму на півдні України, - "Атеш"

10:43 08.06.2026 Пн
2 хв
Що змусило окупантів покинути позиції?
aimg Олена Чупровська
Російські війська відступають з важливого плацдарму на півдні України, - "Атеш" Фото: росіяни тікають з Кінбурнської коси (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Російські підрозділи залишають Кінбурнську косу на Миколаївщині. Постачання повністю заблоковано, майже всі окупанти вже втекли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "АТЕШ".

Постачання відрізали

Дії Сил оборони України перекрили маршрути забезпечення російських військ на косі. За даними "АТЕШ", доставка боєприпасів, пального та продовольства повністю зупинилася.

Підрозділи 337-го полку через це опинилися в ізоляції та розпочали відхід - з північної та із західної частини коси.

Втрати й переведення вимотали полк

Після переведення частини особового складу 337-го полку на Запорізький напрямок підрозділи на косі фактично залишилися без людей. Поповнення не проводилося жодного разу.

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Командування перекидає бійців з одних позицій на інші - латає дірки там, де ситуація критична. На Кінбурнській косі залишаються лише розрізнені залишки підрозділів.

Російські війська відступають з важливого плацдарму на півдні України, - &quot;Атеш&quot;Фото: де розташована Кінбурнська коса (скриншот Google Maps)

Дрони зробили своє

Вогневі групи окупантів не справляються зі збитими БПЛА Сил оборони. При цьому втрати серед особового складу продовжують зростати.

Логістична система ворога на цій ділянці остаточно зруйнована, пише "АТЕШ".

Нагадаємо, що з початку 2025 року Силам оборони вдалося звільнити близько 590 квадратних кілометрів території.

Тим часом РБК-Україна писало, що ЗСУ перехопили ініціативу на фронті та досягли найбільших успіхів з часу Курської операції.

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