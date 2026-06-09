RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Оккупанты сбежали с Кинбурнской косы? В Силах обороны рассказали о реальной ситуации

18:13 09.06.2026 Вт
2 мин
Слухи о побеге россиян с Кинбурнской косы распространяют второй день подряд
aimg Иван Носальский aimg Ульяна Безпалько
Иллюстративное фото: солдаты РФ остаются на Кинбурнской косе (Getty Images)

Украинские защитники активно атакуют логистические пути врага, которые ведут на Кинбурнскую косу. Но пока рано говорить о том, что враг вывел оттуда свои силы.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.

Волошин обратил внимание, что сухопутная связь с Кинбурнской косой обеспечена за счет двух дорог. Одна - асфальтированная, а вторая - "грунтовка", которую использовать в случае непогоды невозможно.

Он добавил, что сейчас Силы обороны пытаются взять под огневой контроль логистические пути на временно оккупированной части Херсонской области. Это касается и тех дорог, которые ведут на Кинбурнскую косу. На этом фоне передвижение военного транспорта там усложнено.

"Подразделения противника действительно пытаются скрыться от ударов наших дронов, кое-как скрыть свои позиции. Но говорить, что противник покидает косу - я бы не торопился. Там сейчас проходят ротационные мероприятия вражеских подразделений, которые там стоят и выполняют свои задачи", - подчеркнул спикер Сил обороны Юга.

Фото: Кинбурнская коса на карте (скриншот)

По его словам, на Кинбурнскую косу прибывает 78-й отдельный мотострелковый полк 58-й армии РФ. Он заменит 137-й воздушно-десантный полк 106-й воздушно-десантной дивизии.

"Конечно, было бы очень хорошо, если бы они вышли оттуда. Но они оттуда даже не собираются выходить. Поэтому необходимо будет приложить усилия для того, чтобы их уничтожить и выбить из Кинбурнской косы", - отметил Волошин.

Читайте также: Россияне фактически уничтожили Кинбурнскую косу и "Асканию-Нову", - Плетенчук

Слухи о Кинбурнской косе

Напомним, ранее Институт изучения войны (ISW) писал о том, что Россия якобы выводит своих солдат из северной и западной частей Кинбурнской косы.

Аналитики со ссылкой на партизанское движение АТЕШ писали о том, что это происходит после того, как украинские воины перерезали маршруты снабжения оккупантов на косе.

Официальной информации от украинских военных по этому поводу не было.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Николаевская областьКінбурнська косаВойска РФВойна в Украине