Оккупанты сбежали с Кинбурнской косы? В Силах обороны рассказали о реальной ситуации

Волошин обратил внимание, что сухопутная связь с Кинбурнской косой обеспечена за счет двух дорог. Одна - асфальтированная, а вторая - "грунтовка", которую использовать в случае непогоды невозможно.

Он добавил, что сейчас Силы обороны пытаются взять под огневой контроль логистические пути на временно оккупированной части Херсонской области. Это касается и тех дорог, которые ведут на Кинбурнскую косу. На этом фоне передвижение военного транспорта там усложнено.

"Подразделения противника действительно пытаются скрыться от ударов наших дронов, кое-как скрыть свои позиции. Но говорить, что противник покидает косу - я бы не торопился. Там сейчас проходят ротационные мероприятия вражеских подразделений, которые там стоят и выполняют свои задачи", - подчеркнул спикер Сил обороны Юга.

Фото: Кинбурнская коса на карте (скриншот)

По его словам, на Кинбурнскую косу прибывает 78-й отдельный мотострелковый полк 58-й армии РФ. Он заменит 137-й воздушно-десантный полк 106-й воздушно-десантной дивизии.

"Конечно, было бы очень хорошо, если бы они вышли оттуда. Но они оттуда даже не собираются выходить. Поэтому необходимо будет приложить усилия для того, чтобы их уничтожить и выбить из Кинбурнской косы", - отметил Волошин.

Слухи о Кинбурнской косе

Напомним, ранее Институт изучения войны (ISW) писал о том, что Россия якобы выводит своих солдат из северной и западной частей Кинбурнской косы.