Окупанти вранці почали штурм Покровська з технікою: як справляються Сили оборони (відео)

Російські окупанти сьогодні, 10 грудня, вранці почали механізований штурм Покровська. Українські воїни тримають оборону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 7-й корпус Десантно-штурмових військ ЗСУ.
Як зазначили військові, росіяни розпочали штурм із самого ранку, вони намагалися використати несприятливі погодні умови. Для атаки ворог задіяв броньовану, автомобільну та мототехніку. Колони намагалися прорватися в північну частину міста з південного напрямку.
Українські захисники очікували на штурмові дії ворога і почали організовано відбивати атаку. Зокрема, 68-й єгерській бригаді імені Олекси Довбуша вдалося спалити першу "коробку" росіян. Після цього інші підрозділи, зокрема й артилерія, почали атакувати техніку та солдатів РФ. Ця робота триває.
У 7-му корпусі ДШВ уточнили, що, за попередньою інформацією, росіяни кинули на штурм підрозділи 76-ї десантно-штурмової Псковської дивізії.
Оборона Покровської агломерації триває. Для цього задіяні Десантно-штурмові війська, штурмові підрозділи, Сили безпілотних систем, Сили спецоперацій, СБУ, Нацгвардії та Нацполіції.
Логістика залишається ускладненою. Щоб посилити можливості постачання, триває операція з розширення логістичних коридорів до Мирнограда.
Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що восени в певний момент у Покровську не залишалося українських військових.
За словами генерала, після цього Україна провела контрнаступальну операцію - понад третину міста було зачищено від окупантів. Зараз воїни Сил оборони тримають під контролем північну частину Покровська.
Також генерал зазначав, що він дав команду відвести українських захисників, які тримали позиції за 5-7 кілометрів від Покровська. За його словами, це було необхідно, оскільки ротація була неможлива.