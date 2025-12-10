Оккупанты утром начали штурм Покровска с техникой: как справляются Силы обороны (видео)

Как отметили военные, россияне начали штурм с самого утра, они пытались использовать неблагоприятные погодные условия. Для атаки враг задействовал бронированную, автомобильную и мототехнику. Колонны пытались прорваться в северную часть города с южного направления.

Украинские защитники ожидали штурмовые действия врага и начали организованно отбивать атаку. В частности, 68-й егерской бригаде имени Олексы Довбуша удалось спалить первую "коробку" россиян. После этого другие подразделения, в том числе и артиллерия, начали атаковать технику и солдат РФ. Эта работа продолжается.

В 7-м корпусе ДШВ уточнили, что, по предварительной информации, россияне бросили на штурм подразделения 76-й десантно-штурмовой Псковской дивизии.

Оборона Покровской агломерации продолжается. Для этого задействованы Десантно-штурмовые войска, штурмовые подразделения, Силы беспилотных систем, Силы спецопераций, СБУ, Нацгвардии и Нацполиции.

Логистика остается усложненной. Чтобы усилить возможности поставок, продолжается операция по расширению логистических коридоров к Мирнограду.