Оккупанты утром начали штурм Покровска с техникой: как справляются Силы обороны (видео)

Российские оккупанты сегодня, 10 декабря, утром начали механизированный штурм Покровска. Украинские воины держат оборону.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 7-й корпус Десантно-штурмовых войск ВСУ.
Как отметили военные, россияне начали штурм с самого утра, они пытались использовать неблагоприятные погодные условия. Для атаки враг задействовал бронированную, автомобильную и мототехнику. Колонны пытались прорваться в северную часть города с южного направления.
Украинские защитники ожидали штурмовые действия врага и начали организованно отбивать атаку. В частности, 68-й егерской бригаде имени Олексы Довбуша удалось спалить первую "коробку" россиян. После этого другие подразделения, в том числе и артиллерия, начали атаковать технику и солдат РФ. Эта работа продолжается.
В 7-м корпусе ДШВ уточнили, что, по предварительной информации, россияне бросили на штурм подразделения 76-й десантно-штурмовой Псковской дивизии.
Оборона Покровской агломерации продолжается. Для этого задействованы Десантно-штурмовые войска, штурмовые подразделения, Силы беспилотных систем, Силы спецопераций, СБУ, Нацгвардии и Нацполиции.
Логистика остается усложненной. Чтобы усилить возможности поставок, продолжается операция по расширению логистических коридоров к Мирнограду.
Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что осенью в определенный момент в Покровске не оставалось украинских военных.
По словам генерала, после этого Украина провела контрнаступательную операцию - более трети города было зачищено от оккупантов. Сейчас воины Сил обороны держат под контролем северную часть Покровска.
Также генерал отмечал, что он дал команду отвести украинских защитников, которые держали позиции в 5-7 километрах от Покровска. По его словам, это было необходимо, поскольку ротация была невозможна.