Окупанти вивезли ще 450 дітей з окупованих територій до Росії, - ЦНС

Російські окупанти незаконно вивезли ще 450 дітей з тимчасово окупованих територій України до Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

Зазначається, що за останній період загарбники вивезли 50 старшокласників до Ярославля, щоб агітувати їх вступати до місцевого університету ім. Дємідова.

До того ж, росіяни вивозять дітей до дитячих таборів нібито на "оздоровлення". Зокрема:

200 дітей з Довжанська до Анапи;

200 дітей до Краснодарського краю (150 з Каховського та Генічеського районів Херсонської області та 50 дітей з ТОТ Запорізької області).

Повідомляється, що в таборах дітям влаштовують концерти "російських зірок" та проводять "патріотичні навчання", де місцеві педагоги промивають їм мізки. При цьому нерідко дітей не повертають до України.

Вивезення український дітей до Росії

З початку повномасштабної війни Росія масово депортує українських дітей з окупованих територій. Їх вивозять до Криму, РФ чи Білорусі нібито на "оздоровлення" чи на відпочинок у таборах.

Зокрема, на початку червня російські загарбники вивезли до Росії 150 українських дітей із тимчасово окупованої території Луганської області. Окрім того, вони хочуть викрасти ще 750 дітей.

Також наприкінці червня стало відомо, що росіяни планують депортувати 300 дітей з Запорізької області до Чуваської Республіки.

Нещодавно міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у ході виступу у Раді Безпеки ООН заявила, що організація має об'єднати зусилля з владою України, іншими державами та міжнародними організаціями для повернення українських дітей, викрадених росіянами.

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