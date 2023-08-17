Оккупанты вывезли еще 450 детей с оккупированных территорий в Россию, - ЦНС

Российские оккупанты незаконно вывезли еще 450 детей с временно оккупированных территорий Украины в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

Отмечается, что за последний период захватчики вывезли 50 старшеклассников в Ярославль, чтобы агитировать поступать в местный университет им. Демидова.

К тому же, россияне вывозят детей в детские лагеря якобы на "оздоровление". В частности:

200 детей из Должанска в Анапу;

200 детей в Краснодарский край (150 из Каховского и Генического районов Херсонской области и 50 детей из ВОТ Запорожской области).

Сообщается, что в лагерях детям устраивают концерты "российских звезд" и проводят "патриотические учения", где местные педагоги промывают им мозги. При этом часто детей не возвращают в Украину.

Вывоз украинских детей в Россию

С начала полномасштабной войны Россия массово депортирует украинских детей с оккупированных территорий. Их вывозят в Крым, РФ или Беларусь якобы на "оздоровление" или на отдых в лагерях.

В частности, в начале июня российские захватчики вывезли в Россию 150 украинских детей с временно оккупированной территории Луганской области. Кроме того, они хотят похитить еще 750 детей.

Также в конце июня стало известно, что россияне планируют депортировать 300 детей из Запорожской области в Чувашскую Республику.

Недавно министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в ходе выступления в Совете Безопасности ООН заявила, что организация должна объединить усилия с властями Украины, другими государствами и международными организациями по возвращению украинских детей, похищенных россиянами.

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