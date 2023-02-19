Окупанти відвезли модернізовані комплекси С-300 до РФ: у Генштабі назвали причину

Російські війська на тимчасово окупованій частині України зіштовхнулися із проблемами логістичного забезпечення своїх підрозділів, особливо це стосується зенітних комплексів С-300.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Так, через передчасний вихід з ладу модернізованих зенітних ракетних систем С-300 та неможливість оперативно доставити бойові компоненти та провести регламентне обслуговування техніки в бойових умовах, ЗРК доводиться відправляти на заводи-виробники до Росії.