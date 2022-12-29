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У Брянській області РФ знищено пускову установку С-300

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Росія, Четвер 29 грудня 2022 10:53
У Брянській області РФ знищено пускову установку С-300 Фото: у Брянській області РФ знищено пускову установку С-300 (mil.ru)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російську зенітно-ракетну систему С-300 було знищено в Брянській області вранці 29 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ASTRA.

Російські ЗМІ повідомляють, що сьогодні вранці Унецький район Брянської області нібито зазнав обстрілу. ASTRA пише, що безпілотники нібито скинули вибухові пристрої на позиції Міноборони РФ в районі селища Рюхів о 4:30, внаслідок чого було виведено з ладу установку С-300.

Крім того, губернатор Брянської області Олександр Богомаз повідомив про роботу ППО на території регіону.

"На території Клинцівського району працює наша система ППО. Руйнувань та постраждалих немає. В результаті роботи були збиті БПЛА", - написав він.

При цьому Богомаз нічого не повідомив про ранкову атаку безпілотників на Унецький район.

Нагадаємо, сьогодні у Білгородській області повідомляли про вибухи. Губернатор заявив, що в регіоні спрацювали системи ППО, збита ракета впала на розв'язку одного з автошляхів.

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