ЗСУ, ймовірно, вперше затрофеїли російський ЗРК С-300 (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Управління стратегічних комунікацій ЗСУ в Telegram .

"Трофєїв багато не буває, тим більше якщо вони такі. Якщо нам не мозолить в очах, то це трофейний С-300 і якщо не помиляємось, то це перше принаймні відеопідтвердження трофею даного зразка", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що такі комплекси є на озброєнні українських військ. Вони активно використовуються для боротьби з повітряними цілями, такими як ракети та дрони.