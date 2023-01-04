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ЗСУ, ймовірно, вперше затрофеїли російський ЗРК С-300 (відео)

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Середа 04 січня 2023 11:23
ЗСУ, ймовірно, вперше затрофеїли російський ЗРК С-300 (відео) Фото: ЗСУ, ймовірно, вперше затрофеїли російський ЗРК С-300 (wikipedia)
Автор: Руслан Гаращенко

Збройним силам України, напевно, вперше вдалося захопити російський зенітно-ракетний комплекс С-300.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Управління стратегічних комунікацій ЗСУ в Telegram.

"Трофєїв багато не буває, тим більше якщо вони такі. Якщо нам не мозолить в очах, то це трофейний С-300 і якщо не помиляємось, то це перше принаймні відеопідтвердження трофею даного зразка", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що такі комплекси є на озброєнні українських військ. Вони активно використовуються для боротьби з повітряними цілями, такими як ракети та дрони.

Нагадаємо, українські військові під час наступальних операцій захопили найновіший російський танк Т-90М "Прорив".

Раніше повідомлялося, що минулої доби українські військові ліквідували 720 російських солдатів і чимало техніки, зокрема систему ППО.

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