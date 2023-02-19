Оккупанты увезли модернизированные комплексы С-300 в РФ: в Генштабе назвали причину

Российские войска на временно оккупированной части Украины столкнулись с проблемами логистического обеспечения своих подразделений, особенно это касается зенитных комплексов С-300.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Так, из-за преждевременного выхода из строя модернизированных зенитных ракетных систем С-300 и невозможности оперативно доставить боевые компоненты и провести регламентное обслуживание техники в боевых условиях, ЗРК приходится отправлять на заводы-производители в Россию.