Окупанти вдарили по важливому енергооб'єкту в Чернігівській області

Атаки Росії на енергооб'єкти України

Нагадаємо, російські окупанти з вересня обстрілюють українські енергетичні об'єкти. Ворог посилив удари, коли на вулиці почало холоднішати.

Після масованого обстрілу в ніч на 22 жовтня в низці регіонів тривають проблеми з електропостачанням. Зокрема, сьогодні, 27 жовтня, в деяких областях діють графіки відключень світла.

Обмежують електропостачання сьогодні і в Києві. У деяких споживачів світла може не бути в період до 6 годин.

Варто зауважити, що графіки відключень світла для побутових споживачів спочатку в Києві 27 жовтня вводити не планували. Але ситуація змінилася у зв'язку з високим рівнем споживання і хмарною погодою.

До слова, сьогодні росіяни завдали масованого удару дронами по Чернігову. За даними начальника міської військової адміністрації Дмитра Брижинського, внаслідок падіння уламків постраждали двоє людей. Один із безпілотників упав біля житлового будинку на півночі міста.

Через падіння дронів у Садівничому товаристві було пошкоджено чотири дачні будинки - зруйновано дахи та конструкції.

За непідтвердженими даними, місто могли атакувати 15 "Шахедів".