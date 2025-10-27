ua en ru
Головна » Бізнес » Енергетика

Чому ввели графіки відключень світла і скільки вони діятимуть: відповідь "Укеренерго"

Україна, Понеділок 27 жовтня 2025 14:15
Чому ввели графіки відключень світла і скільки вони діятимуть: відповідь "Укеренерго" Ілюстративне фото: в "Укренерго" пояснили, чому ввели графіки відключень світла (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Сьогодні "Укренерго" було змушене ввести графіки аварійних відключень електроенергії через підвищене споживання, спричинене хмарною погодою.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів глава "Укренерго" Віталій Зайченко в ефірі телемарафону.

За його словами, на сьогодні планувалися графіки обмеження потужності для промисловості. Однак ці графіки не були ефективними. Адже в "Укренерго" не розраховували, що споживання буде вище через досить хмарну погоду на території України.

"Тому ми були змушені ввести графіки аварійних відключень, які з часом перейдуть на погодинні, щоб споживачі розуміли, за яким графіком отримуватимуть світло”, — пояснив Зайченко.

Він уточнив, що ці обмеження діятимуть лише в години пікового навантаження системи. За його словами, це ранковий період із 10:00 до 12:00 та вечірній - із 15:00 до 19:00.

"Ми не плануємо обмежувати споживачів протягом усієї доби. Є лише періоди дефіциту потужності системи. В інші години ми сподіваємося забезпечити всіх споживачів електроенергією без обмежень", - додав глава “Укренерго”.

Відключення світла

Нагадаємо, сьогодні зранку в Україні почали екстрено запроваджувати аварійні відключення електроенергії. Це стосувалось столиці, а також східних, центральних та північних областей.

Згодом аварійні відключення було скасовано, натомість - почали дійти графіки погодинних відключень. Детально про те, де сьогодні вимикатимуть світло - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Укренерго Блекаут Графіки відключення світла
