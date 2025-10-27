Оккупанты ударили по важному энергообъекту в Черниговской области

Атаки России на энергообъекты Украины

Напомним, российские оккупанты с сентября обстреливают украинские энергетические объекты. Враг усилил удары, когда на улице начало холодать.

После массированного обстрела в ночь на 22 октября в ряде регионов продолжаются проблемы с электроснабжением. В частности, сегодня, 27 октября, в некоторых областях действуют графики отключений света.

Ограничивают электроснабжение сегодня и в Киеве. У некоторых потребителей света может не быть в период до 6 часов.

Стоит заметить, что графики отключений света для бытовых потребителей изначально в Киеве 27 октября вводить не планировали. Но ситуация изменилась в связи с высоким уровнем потребления и облачной погодой.

К слову, сегодня россияне нанесли массированный удар дронами по Чернигову. По данным начальника городской военной администрации Дмитрия Брижинского, в результате падения обломков пострадали два человека. Один из беспилотников упал возле жилого дома на севере города.

Из-за падения дронов в Садоводческом обществе были повреждены четыре дачных дома - разрушены крыши и конструкции.

По неподтвержденным данным, город могли атаковать 15 "Шахедов".