Оккупанты ударили по важному энергообъекту в Черниговской области

Черниговская область, Понедельник 27 октября 2025 17:10
Оккупанты ударили по важному энергообъекту в Черниговской области Иллюстративное фото: россияне ударили по энергообъекту в Черниговской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 27 октября, атаковали важный энергетический объект в Корюковском районе Черниговской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Черниговоблэнерго" в Telegram.

"В результате вражеских обстрелов поврежден важный энергообъект в Корюковском районе", - сказано в сообщении компании.

Также там призвали местных жителей сохранять спокойствие и информационную тишину.

Энергетики заверили, что приступят к аварийно-восстановительным работам, как только это позволит ситуация с безопасностью.

Атаки России на энергообъекты Украины

Напомним, российские оккупанты с сентября обстреливают украинские энергетические объекты. Враг усилил удары, когда на улице начало холодать.

После массированного обстрела в ночь на 22 октября в ряде регионов продолжаются проблемы с электроснабжением. В частности, сегодня, 27 октября, в некоторых областях действуют графики отключений света.

Ограничивают электроснабжение сегодня и в Киеве. У некоторых потребителей света может не быть в период до 6 часов.

Стоит заметить, что графики отключений света для бытовых потребителей изначально в Киеве 27 октября вводить не планировали. Но ситуация изменилась в связи с высоким уровнем потребления и облачной погодой.

К слову, сегодня россияне нанесли массированный удар дронами по Чернигову. По данным начальника городской военной администрации Дмитрия Брижинского, в результате падения обломков пострадали два человека. Один из беспилотников упал возле жилого дома на севере города.

Из-за падения дронов в Садоводческом обществе были повреждены четыре дачных дома - разрушены крыши и конструкции.

По неподтвержденным данным, город могли атаковать 15 "Шахедов".

