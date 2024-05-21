Окупанти цієї ночі запускали по Україні майже 30 "Шахедів": скільки вдалося збити

Російські загарбники для повітряної атаки по Україні у ніч проти 21 травня застосували 29 дронів-камікадзе, які запускали з трьох напрямків. Майже усі ворожі ударні беспілотники були знищені силами і засобами ППО ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал командувача Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенанта Миколи Олещука.

"Уночі 21 травня 2024 року противник атакував 29-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ - РФ, мис Чауда - Крим", - розповів він.

Відбиття атаки

Як розповів командувач ПС, бойова робота із відбиття нічного повітряного нападу велася на території 7 областей, для цього були задіяні:

мобільні вогневі групи Сил оборони України,

зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ,

винищувальна авіація,

підрозділи радіоелектронної боротьби.

"В результаті протиповітряного бою збито 28 "Шахедів" у Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Харківській, Черкаській, Херсонській та Кіровоградській областях", - поінформував Олещук.

Повітряна атака у ніч проти 21 травня

Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти вчергове запускали по території України ударі безпілотники типу "Шахед". В низці областей була оголошена повітряна тривога.

Близько другої ночі стало відомо про вибухи у Харкові, по якому російські окупанти запустили "Шахеди", та про пожежі внаслідок обстрілу. Крім того, в Одесі також було чути вибух - це місто теж зазнало атаки із використанням ударних безпілотників.

Пізніше у мерії та в ОВА розповіли, що в Харкові постраждали чотири особи, яким вже було надано медичну допомогу. Повідомлялося, що потрапило по одному з улюблених місць відпочинку в місті.

Вже близько сьомої ранку окупанти завдали ракетного удару по Харкову - у місті було чути вибух. Через ворожий обстріл був поранений цивільний. Ворог бив по транспортній інфраструктурі. Пізніше в ОВА показали фото наслідків атаки противника по Харкову.