В низці областей оголошено повітряну тривогу через атаку "Шахедів"
Росіяни знову атакують Україну ударними дронами типу "Шахед". У низці південних та східних областей оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
О 23:05 повідомлялося про рух ударних БпЛА через Херсонську область курсом на Миколаївську.
О 23:39 Повітряні сили повідомили про рух через Миколаївську область у напрямку Кіровоградської області.
Також повітряну тривогу оголошено в Харківській та Донецькій областях.
Пізніше, о 0:32, в командуванні Повітряних сил розповіли, що група "Шахедів" із Кіровоградщини летить курсом на Черкащину, ще одна група ворожих дронів у Миколаївській області рухається в напрямку Кіровоградської області.
Зараз мапа повітряних тривог виглядає так:
Мапа: map.ukrainealarm.com
Ситуація на фронті
За останніми даними Генштабу, в Харківській області майже вдвічі зменшилася кількість бойових дій.
З 10 травня загарбники втратили на фронті близько 2 тисяч особового складу і понад 340 одиниць техніки.
Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі ситуація на фронті одна з найскладніших.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.