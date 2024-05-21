В низці областей оголошено повітряну тривогу через атаку "Шахедів"

Росіяни знову атакують Україну ударними дронами типу "Шахед". У низці південних та східних областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

О 23:05 повідомлялося про рух ударних БпЛА через Херсонську область курсом на Миколаївську. О 23:39 Повітряні сили повідомили про рух через Миколаївську область у напрямку Кіровоградської області. Також повітряну тривогу оголошено в Харківській та Донецькій областях. Пізніше, о 0:32, в командуванні Повітряних сил розповіли, що група "Шахедів" із Кіровоградщини летить курсом на Черкащину, ще одна група ворожих дронів у Миколаївській області рухається в напрямку Кіровоградської області. Зараз мапа повітряних тривог виглядає так: Мапа: map.ukrainealarm.com