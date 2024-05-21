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У Харкові пролунали вибухи, ворог вдарив по транспортній інфраструктурі

Харків, Вівторок 21 травня 2024 06:58
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У Харкові пролунали вибухи, ворог вдарив по транспортній інфраструктурі Фото: у Харкові було чути вибухи (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Харкові рано вранці, 21 травня, пролунали вибухи під час повітряної тривоги в області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Харківського міського голови Ігоря Терехова.

"Ранок у Харкові починається зі звуку вибуху", - написав мер о 06:51.

Крім того, в поліції Харківської області заявили про кілька вибухів у місті. Також в правоохоронних органах закликали місцевих жителів перебувати в укриттях та дотримуватися правила "двох стін".

"В Харкові чути вибухи. Не залишайте укриття до відбою сигналу "Повітряна тривога". Про влучання ворожих снарядів, постраждалих повідомляйте на спецлінію поліції 102", - йдеться в заяві поліції області.

Перед тим в командуванні Повітряних сил ЗСУ заявляли про фіксацію активності ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря та на східному напрямку.

Додамо, що пізніше військові попередили про загрозу балістики зі сходу.

Що відомо про наслідки

Пізніше мер Харкова розповів, що за попередніми даними, через ворожий обстріл є поранена людина. Окупанти били по транспортній інфраструктурі.

"Щодо ранкового прильоту - ціллю був об'єкт транспортної інфраструктури. Попередньо є одна постраждала людина", - написав Терехов.

Удар по Харкову 21 травня

Раніше повідомлялося, що пізно ввечері 20 травня стало відомо про рух ворожих дронів-камікадзе над Україною, які російські загарбники запустили для атаки. В низці областей була оголошена повітряна тривога.

Пізніше, близько другої ночі 21 травня, повідомлялося про кілька вибухів у Харкові, по якому російські окупанти запустили "Шахеди", та про пожежі внаслідок обстрілу.

Через деякий час у мерії та в ОВА розповіли, що в Харкові внаслідок ворожої атаки постраждали чотири особи, яким вже було надано медичну допомогу. Повідомлялося, що потрапило по одному з улюблених місць відпочинку в місті.

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Харків Війна в Україні Вибухи
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