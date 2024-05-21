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Атака "Шахедів": у Харкові було чути вибухи

Харків, Вівторок 21 травня 2024 02:14
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Атака "Шахедів": у Харкові було чути вибухи Ілюстративне фото: у Харкові пролунали вибухи через атаку "Шахедів" (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Харкові у ніч проти 21 травня пролунали вибухи в районі міста. В цей час в області оголошена повітряна тривога через фіксацію ворожих ударних безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківського міського голову Ігоря Терехова та "Суспільне Харків".

Перший вибух було чути в місті близько другої ночі. Приблизно через три-чотири хвилини пролунав ще один.

"Було чути вибух у Харкові. Над містом шахеди, будьте обережні", - написав мер Терехов у своєму Telegram о 02:10.

Між тим в командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про рух ворожих дронів-камікадзе у бік Харкова.

"Група "мопедів" (ударних БПЛА, - ред.) в районі Харкова", - передали військові.

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Харків Атака дронів Вибух Війна в Україні
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