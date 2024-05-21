Нічний обстріл Харкова: в ОВА розповіли про наслідки і показали руйнування
В ніч на 21 травня росіяни обстрілювали Харків та область ударними дронами "Шахед". Внаслідок атаки постраждала житлова інфраструктура та місцеві жителі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голову Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Синєгубова.
За його даними, внаслідок атаки уламки ворожих "Шахедів" зафіксовані в чотирьох локаціях.
"О 02:09 внаслідок падіння уламків горіли 2 приватних будинки та гараж. Постраждали 3 людини: 61-річний чоловік, 69-річна та 72-річна жінки. В усіх - гостра реакція на стрес", - повідомив Синєгубов.
Інші два удари припали на дорожнє покриття й тротуар приватного сектору, без пожежі. Постраждалих немає. Ще один уламок пошкодив мікроавтобус, також виникла пожежа.
"О 7:05 внаслідок ворожого ракетного обстрілу по обʼєкту транспортної інфраструктури постраждав 53-річний цивільний чоловік", - йдеться у повідомленні.
Фото: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов (t.me/synegubov)
Нічний обстріл Харкова
Близько півночі 21 травня Повітряні сили повідомили про рух ворожих дронів-камікадзе над Україною. В низці областей була оголошена повітряна тривога.
Згодом у Харкові пролунали вибухи.
В мерії повідомили, що внаслідок атаки у місті постраждали четверо людей.
Крім того, вранці агресор вдарив по об'єкту транспортної інфраструктури міста.
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