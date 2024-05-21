Нічний обстріл Харкова: в ОВА розповіли про наслідки і показали руйнування

В ніч на 21 травня росіяни обстрілювали Харків та область ударними дронами "Шахед". Внаслідок атаки постраждала житлова інфраструктура та місцеві жителі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голову Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Синєгубова.