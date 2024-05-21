ua en ru
Вт, 21 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Нічний обстріл Харкова: в ОВА розповіли про наслідки і показали руйнування

Харків, Вівторок 21 травня 2024 07:57
UA EN RU
Нічний обстріл Харкова: в ОВА розповіли про наслідки і показали руйнування Фото: внаслідок обстрілу Харкова постраждали 4 особи (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

В ніч на 21 травня росіяни обстрілювали Харків та область ударними дронами "Шахед". Внаслідок атаки постраждала житлова інфраструктура та місцеві жителі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голову Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Синєгубова.

За його даними, внаслідок атаки уламки ворожих "Шахедів" зафіксовані в чотирьох локаціях.

"О 02:09 внаслідок падіння уламків горіли 2 приватних будинки та гараж. Постраждали 3 людини: 61-річний чоловік, 69-річна та 72-річна жінки. В усіх - гостра реакція на стрес", - повідомив Синєгубов.

Інші два удари припали на дорожнє покриття й тротуар приватного сектору, без пожежі. Постраждалих немає. Ще один уламок пошкодив мікроавтобус, також виникла пожежа.

"О 7:05 внаслідок ворожого ракетного обстрілу по обʼєкту транспортної інфраструктури постраждав 53-річний цивільний чоловік", - йдеться у повідомленні.

Фото: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов (t.me/synegubov)

Нічний обстріл Харкова

Близько півночі 21 травня Повітряні сили повідомили про рух ворожих дронів-камікадзе над Україною. В низці областей була оголошена повітряна тривога.

Згодом у Харкові пролунали вибухи.

В мерії повідомили, що внаслідок атаки у місті постраждали четверо людей.

Крім того, вранці агресор вдарив по об'єкту транспортної інфраструктури міста.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Війна Росії проти України
NEWS
Графіки відключення світла по Україні: хто і коли сьогодні буде без електрики
Графіки відключення світла по Україні: хто і коли сьогодні буде без електрики
DAILY
5 років Зеленського. На які болючі точки українців тисне Росія і чи є ризики для влади країни
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна 5 років Зеленського. На які болючі точки українців тисне Росія і чи є ризики для влади країни