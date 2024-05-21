Оккупанты этой ночью запускали по Украине почти 30 "Шахедов": сколько удалось сбить

Российские захватчики для воздушной атаки по Украине в ночь на 21 мая применили 29 дронов-камикадзе, которые запускали с трех направлений. Почти все вражеские ударные беспилотники были уничтожены силами и средствами ПВО ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал командующего Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука.

"Ночью 21 мая 2024 года противник атаковал 29 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" по трем направлениям: Приморско-Ахтарск, Курск - РФ, мыс Чауда - Крым", - рассказал он.

Отражение атаки

Как рассказал командующий ВС, боевая работа по отражению ночного воздушного нападения велась на территории 7 областей, для этого были задействованы:

мобильные огневые группы Сил обороны Украины,

зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил и Сухопутных войск,

истребительная авиация,

подразделения радиоэлектронной борьбы.

"В результате противовоздушного боя сбиты 28 "Шахедов" в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Черкасской, Херсонской и Кировоградской областях", - проинформировал Олещук.

Воздушная атака в ночь на 21 мая

Напомним, этой ночью российские оккупанты снова запускали по территории Украины ударные беспилотники типа "Шахед". В ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Около двух часов ночи стало известно о взрывах в Харькове, по которому российские оккупанты запустили "Шахеды", и о пожарах в результате обстрела. Кроме того, в Одессе также был слышен взрыв - этот город тоже подвергся атаке с использованием ударных беспилотников.

Позже в мэрии и в ОВА рассказали, что в Харькове пострадали четыре человека, которым уже была оказана медицинская помощь. Сообщалось, что было попадание по одному из любимых мест отдыха в городе.

Уже около семи утра оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову - в городе был слышен взрыв. Из-за вражеских обстрелов был ранен гражданский. Враг бил по транспортной инфраструктуре. Позже в ОВА показали фото последствий атаки противника по Харькову.