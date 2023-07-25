Росіяни перевели четвертий енергоблок ЗАЕС в стан "гарячий зупин", - Енергоатом

Російські окупанти 24 липня перевели четвертий енергоблок Запорізької атомної електростанції у стан "гарячий зупин". Такі дії є порушенням ядерного законодавства України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Енергоатом в Telegram .

В Енергоатомі зазначають, що такі дії є грубим порушенням вимог ліцензії на експлуатацію цієї ядерної установки, адже зараз експлуатація енергоблока має здійснюватися виключно у стані "холодний зупин".

Президент "Енергоатому" Петро Котін заявив, що використовуючи стратегічний об’єкт як військову базу окупаційна адміністрація порушує всі норми ядерної та радіаційної безпеки станції.

У відомстві кажуть, що у зв’язку зі вчиненням протиправних дій, що містять ознаки складу кримінальних правопорушень передбачених ст. 267 та 274 КК України, а також ст. 14 і 258 Котін звернувся до Офісу Генпрокурора України.

"Вони вкотре порушують вимоги ліцензії на експлуатацію, виданої Держатомрегулювання України (ДІЯРУ), про переведення всіх блоків станції у холодний зупин, а також вимоги МАГАТЕ. Це свідоме і навмисне порушення норм українського та міжнародного законодавства. На російських загарбників чекає невідворотнє покарання", - йдеться в заяві відомства.

В Енергоатомі додають, що звернулися до МЗС України і наголосили на необхідності закликати МАГАТЕ вжити заходи впливу на окупаційну адміністрацію ЗАЕС для переведення всіх енергоблоків станції у стан "холодний зупин" і поширити відповідну ноту серед країн – членів Агентства.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Запорізька атомна електростанція була захоплена окупаційними військами 4 березня 2022 року. Відтоді неодноразово оприлюднювалась інформація про замінування території станції, кількох енергоблоків та ставка-охолоджувача.

Президент України Володимир Зеленський попереджав, що росіяни можуть влаштувати теракт на окупованій станції з викидом радіації.

Генштаб ЗСУ інформував, що загарбники могли закласти вибухівку на дахах кількох реакторів. Своєю чергою МАГАТЕ заявили, що вони поки що не знайшли вибухівки, але їх не допустили до огляду всієї території АЕС.