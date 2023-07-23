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Росіяни б'ють та шантажують співробітників ЗАЕС, які не працюють на них, - Генштаб

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Енергодар, Неділя 23 липня 2023 08:45
Росіяни б'ють та шантажують співробітників ЗАЕС, які не працюють на них, - Генштаб Фото: росіяни посилили репресії проти персоналу Запорізької АЕС (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські загарбники посилили репресії проти персоналу окупованої Запорізької АЕС. Росіяни б'ють та шантажують співробітників, які не співпрацюють з ними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

"У тимчасово захопленому місті Енергодар Запорізької області окупанти посилили репресії проти працівників ЗАЕС, які відмовляються співпрацювати та укладати контракти з російською окупаційною адміністрацією", - йдеться у зведенні.

При цьому українці продовжують чинити опір, зокрема не виходять на роботу, саботують виконання рішень окупаційної адміністрації. Своєю чергою росіяни тиснуть фізично та психологічно на персонал.

"Співробітники Росгвардії та ФСБ РФ використовують залякування, погрози, шантаж, а також б'ють українських фахівців, відбирають в них готівку, кошти з банківських карток, вилучають мобільні телефони", - зазначають у Генштабі.

Ситуація на ЗАЕС

Нагадаємо, раніше начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що росіяни додатково замінували ЗАЕС. Зокрема, вони помістили вибухівку на охолоджувачі енергоблоків.

Президент України Володимир Зеленський попереджав, що росіяни можуть влаштувати теракт на окупованій станції з викидом радіації.

Також Генштаб ЗСУ інформував, що загарбники могли закласти вибухівку на дахах кількох реакторів. Своєю чергою МАГАТЕ заявили, що вони поки що не знайшли вибухівки на станції, але їх не допустили до огляду всієї території АЕС.

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