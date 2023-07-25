ua ru
Вт, 25 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В МАГАТЕ заявили, що виявили протипіхотні міни на території ЗАЕС

Новость на русском →
Запорізька область, Вівторок 25 липня 2023 00:32
В МАГАТЕ заявили, що виявили протипіхотні міни на території ЗАЕС Фото: Рафаель Гроссі, генеральний директор МАГАТЕ (Getty Images)
Автор: Максим Шушко

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) виявили протипіхотні міни на периферії майданчика Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МАГАТЕ.

У звіті агенства йдеться, що в буферній зоні між внутрішнім і зовнішнім загородженням по периметру об'єкту виявили кілька мін. Експерти повідомили, що вони перебували в зоні обмеженого доступу, куди не має змоги потрапити обслуговуючий персонал станції.

"Нам було відомо про попереднє розміщення мін поза периметром майданчика, а також у певних місцях всередині. Наша команда обговорила це із заводом, і їм сказали, що це військове рішення, і воно знаходиться в зоні, яка контролюється військовими", - заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Він додав, що наявність такої вибухівки на майданчику ЗАЕС суперечить стандартам безпеки Міжнародного агентства з атомної енергії та інструкціям з ядерної безпеки. Також, це створює додатковий психологічний тиск на персонал станції.

Загроза теракту на Запорізькій АЕС

Раніше начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що росіяни додатково замінували ЗАЕС. Зокрема, розмістили вибухівку на охолоджувачі енергоблоків. Президент України Володимир Зеленський попереджав, що росіяни можуть влаштувати теракт на окупованій станції з викидом радіації. Генштаб ЗСУ інформував, що загарбники могли закласти вибухівку на дахах кількох реакторів.

Яка ситуація із четвертим енергоблоком станції

В Енергоатомі заявили, що російські окупанти 24 липня перевели четвертий енергоблок ЗАЕС у стан "гарячий зупин". У відомстві зазначили, що такі дії є грубим порушенням вимог ліцензії на експлуатацію цієї ядерної установки, адже зараз експлуатація енергоблока має здійснюватися виключно у стані "холодний зупин".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорізька АЕС МАГАТЭ
NEWS
Атака дронів на Москву є спецоперацією ГУР, - джерела
Атака дронів на Москву є спецоперацією ГУР, - джерела
DAILY
Міністр оборони Естонії Ханно Певкур: Сподіваюся, що перемога України прийде цього року
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Міністр оборони Естонії Ханно Певкур: Сподіваюся, що перемога України прийде цього року