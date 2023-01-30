Окупанти з танків та артилерії обстріляли міста Запорізької області: є поранені

Російські загарбники з танків та артилерії обстріляли міста Запорізької області. Внаслідок ворожих атак є двоє поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУНП в Запорізькій області.

Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

"До медустанови доставлено ще одного постраждалого - 59-річний чоловік отримав травми голови та нижніх кінцівок під час артилерійського обстрілу Малої Токмачки", - додали в ГУНП.

Поліцейські повідомили, що в результаті влучання ворожого снаряду в одну з осель Оріхова відбувся вибух газового балона. Внаслідок події 55-річного власника будинку з опіковими травмами госпіталізовано.

"За минулі дві доби російські загарбники завдали 116 ударів по території Запорізького, Пологівського та Василівського районів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що російські війська поки не мають достатніх сил та засобів для наступу у Запорізькій області. Проте окупанти зосереджують на розвідці та обстрілах лінії фронту.

У неділю, 29 січня, в районі Кам'янського по дорозі з окупованої Василівки Запорізької області на міні підірвався автомобіль із місцевими мешканцями.

У Запорізькій області знеструмленими залишаються 74 населених пункти через пошкодження мереж. Тому понад 20 тисяч абонентів перебувають без світла.

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