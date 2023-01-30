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Окупанти не мають достатніх сил та засобів для наступу у Запорізькій області, - Єрін

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Запоріжжя, Понеділок 30 січня 2023 13:12
Окупанти не мають достатніх сил та засобів для наступу у Запорізькій області, - Єрін Фото: росіяни поки не перекидають сили та техніку у Запорізьку область (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська поки не мають достатніх сил та засобів для наступу у Запорізькій області. Проте окупанти зосереджують на розвідці та обстрілах лінії фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковника Євгена Єріна в ефірі телеканалу телемарафону.

Він зазначив, що у Запорізькій області поки не фіксують посилення бойових зіткнень. Окупаційні війська зосередили сили на веденні розвідки і нанесенні вогневих ударів.

"Щодо можливості на даний час вести якісь наступальні дії на Запорізькому напрямку - про це мови не йде. Тому що сил і засобів, які зосередив ворог, на даний час недостатньо для повноцінного наступу", - наголосив Єрін.

Крім того, за словами Єріна, поки не спостерігається перегруповування ворога чи збільшення кількості сил на Запорізькому напрямку.

Нагадаємо, у середині січня повідомлялося, що окупанти готуються до оборони на Запорізькому напрямку та, ймовірно, готують власний контрнаступ.

Також, за даними Генштабу, росіяни намагалися атакувати на Запорізькому напрямку поблизу Малих Щербаків, але зазнали серйозних втрат.

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