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Оккупанты из танков и артиллерии обстреляли города Запорожской области: есть раненые

Фото: Оккупанты из танков и артиллерии обстреляли города Запорожской области (zp.npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские захватчики из танков и артиллерии обстреляли города Запорожской области. В результате вражеских атак есть двое раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУНП в Запорожской области.

"За прошедшие двое суток российские захватчики нанесли 116 ударов по территории Запорожского, Пологовского и Васильевского районов", - говорится в сообщении.

Полицейские сообщили, что в результате попадания вражеского снаряда в один из домов Орехова произошел взрыв газового баллона. В результате происшествия 55-летний владелец дома с ожоговыми травмами госпитализирован.

"В медучреждение доставлен еще один пострадавший - 59-летний мужчина получил травмы головы и нижних конечностей во время артиллерийского обстрела Малой Токмачки", - добавили в ГУНП.

Полиция и СБУ открыли уголовные производства по факту нарушения законов и обычаев войны.

Напомним, что у российских войск пока нет достаточных сил и средств для наступления в Запорожской области. Однако оккупанты сосредоточиваются на разведке и обстрелах линии фронта.

В воскресенье, 29 января, в районе Каменского по дороге из оккупированной Васильевки Запорожской области на мине взорвался автомобиль с местными жителями.

В Запорожской области обесточенными остаются 74 населенных пункта из-за повреждений сетей. Потому более 20 тысяч абонентов находятся без света.

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