Оккупанты из танков и артиллерии обстреляли города Запорожской области: есть раненые

"За прошедшие двое суток российские захватчики нанесли 116 ударов по территории Запорожского, Пологовского и Васильевского районов", - говорится в сообщении.

Полицейские сообщили, что в результате попадания вражеского снаряда в один из домов Орехова произошел взрыв газового баллона. В результате происшествия 55-летний владелец дома с ожоговыми травмами госпитализирован.

"В медучреждение доставлен еще один пострадавший - 59-летний мужчина получил травмы головы и нижних конечностей во время артиллерийского обстрела Малой Токмачки", - добавили в ГУНП.

Полиция и СБУ открыли уголовные производства по факту нарушения законов и обычаев войны.