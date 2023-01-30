Оккупанты из танков и артиллерии обстреляли города Запорожской области: есть раненые

Российские захватчики из танков и артиллерии обстреляли города Запорожской области. В результате вражеских атак есть двое раненых.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУНП в Запорожской области.
"За прошедшие двое суток российские захватчики нанесли 116 ударов по территории Запорожского, Пологовского и Васильевского районов", - говорится в сообщении.
Полицейские сообщили, что в результате попадания вражеского снаряда в один из домов Орехова произошел взрыв газового баллона. В результате происшествия 55-летний владелец дома с ожоговыми травмами госпитализирован.
"В медучреждение доставлен еще один пострадавший - 59-летний мужчина получил травмы головы и нижних конечностей во время артиллерийского обстрела Малой Токмачки", - добавили в ГУНП.
Полиция и СБУ открыли уголовные производства по факту нарушения законов и обычаев войны.
Напомним, что у российских войск пока нет достаточных сил и средств для наступления в Запорожской области. Однако оккупанты сосредоточиваются на разведке и обстрелах линии фронта.
В воскресенье, 29 января, в районе Каменского по дороге из оккупированной Васильевки Запорожской области на мине взорвался автомобиль с местными жителями.
В Запорожской области обесточенными остаются 74 населенных пункта из-за повреждений сетей. Потому более 20 тысяч абонентов находятся без света.
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