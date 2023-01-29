У Запорізькій області на міні підірвався автомобіль: є загиблі

У неділю, 29 січня, в районі Кам'янського по дорозі із окупованої Василівці Запорізької області на міні підірвався автомобіль із місцевими мешканцями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РІА-Мелітополь .

Як повідомляється, сьогодні вранці у сірій зоні біля села Кам'янське Василівського району на відрізку шляху, відомому мелітопольцям як "Дорога життя", на ворожій міні підірвався цивільний автомобіль.

Зазначено, що легковий автомобіль з причепом, в якому знаходилися тварини та птахи, виїхав із Запоріжжя та рухався у бік Василівки. Ймовірно, власник авто та його пасажир мали прописку в одному з розташованих поблизу сіл, тому отримали дозвіл на виїзд із обласного центру.

Біля села Кам'янське авто наїхало на міну та вибухнуло. Обидва пасажири загинули. У соцмережах шукають родичів загиблих, щоб вони могли забрати тіла.

Як відомо, ще у грудні російські загарбники закрили проїзд в обидві сторони через КПП у Василівці. Обіцяли дозволити проїзд із 15 січня, але цього не сталося.

Більше того, приблизно тиждень тому окупанти провели розвідку боєм, після чого повернулися на свої позиції, отримавши відсіч від наших захисників. Проте, перед цим вони замінували сіру зону і проїзд нею тепер смертельно небезпечний.

Таким чином, мелітопольці виявилися відрізаними від зовнішнього світу та вирватися з окупації тепер можна лише через територію країни-агресора.