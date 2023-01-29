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У Запорізькій області понад 20 тисяч споживачів без світла через пошкодження мереж

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Запоріжжя, Неділя 29 січня 2023 12:49
У Запорізькій області понад 20 тисяч споживачів без світла через пошкодження мереж Фото: у Запорізькій області 70 населених пунктів залишилися без світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Запорізькій області знеструмленими залишаються 74 населених пункти через пошкодження мереж. Тому понад 20 тисяч абонентів перебувають без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку ОВА.

"На сьогодні, 29 січня, через пошкодження ліній електропостачання, опор та обладнання без електропостачання 24 111 споживачів у 74 населених пунктах Запорізької області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вчора через бойові дії на Василівському напрямку додалося пошкоджень у електромережах. Світло зникло у двох населених пунктах.

Крім того, без газопостачання залишаються 212 населених пунктів Запорізької області: 199 - повністю без газу, 13 - частково (близько 150 тисяч абонентів).

Ситуація з водою у деяких районах критична. Так, на підконтрольних територіях області внаслідок бойових дій та обстрілів без водопостачання залишаються 16 населених пунктів Василівського та Пологівського районів. Знеструмлені 12 водних об'єктів.

Нагадаємо, за даними "Укренерго", сьогодні в енергосистемі залишається значний дефіцит, а до областей доведені зменшені ліміти споживання.

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