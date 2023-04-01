Окупанти сьогодні тричі обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей

Російські окупанти сьогодні, 1 квітня, кілька разів били по прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Північ" у Telegram .

За інформацією військових, обстріл розпочався з 12:10. Тоді було зафіксовано удар по району села Карповичі Чернігівської області. Для атаки, ймовірно, застосовувалася артилерія.

При цьому з 12:20 до 12:25 три "прильоти" з гранатомета були в районі села Броніви Чернігівської області.

Також з 14:35 до 14:45 окупанти вдарили з артилерії по району села Сидорівка Сумської області, там зафіксували сім "прильотів".

На щастя, інформація про втрати серед мирних жителів чи пошкодження цивільної інфраструктури ОК "Північ" не надходила.