Окупанти сьогодні тричі обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей
Російські окупанти сьогодні, 1 квітня, кілька разів били по прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Північ" у Telegram.
За інформацією військових, обстріл розпочався з 12:10. Тоді було зафіксовано удар по району села Карповичі Чернігівської області. Для атаки, ймовірно, застосовувалася артилерія.
При цьому з 12:20 до 12:25 три "прильоти" з гранатомета були в районі села Броніви Чернігівської області.
Також з 14:35 до 14:45 окупанти вдарили з артилерії по району села Сидорівка Сумської області, там зафіксували сім "прильотів".
На щастя, інформація про втрати серед мирних жителів чи пошкодження цивільної інфраструктури ОК "Північ" не надходила.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні вдень росіяни вдарили по Херсону та області. Внаслідок атаки є жертва.
Також ми писали, що росіяни минулої доби обстріляли сотню населених пунктів.
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