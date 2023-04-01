Оккупанты сегодня трижды обстреляли пограничье Черниговской и Сумской областей

Российские оккупанты сегодня, 1 апреля, несколько раз били по пограничным районам Черниговской и Сумской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Север" в Telegram .

По информации военных, обстрелы начались с 12:10. Тогда был зафиксирован удар по району села Карповичи Черниговской области. Для атаки, вероятно, применялась артиллерия.

При этом с 12:20 до 12:25 три "прилета" из гранатомета были в районе села Бронивы Черниговской области.

Также с 14:35 до 14:45 оккупанты ударили из артиллерии по району села Сидоровка Сумской области, там зафиксировали семь "прилетов".

К счастью, информация о потерях среди мирных жителей или повреждениях гражданской инфраструктуры ОК "Север" не поступала.