ua ru
Сб, 01 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Російська війська обстріляли Херсон і область: влучили у будинки, є жертва

Новость на русском →
Херсон, Субота 01 квітня 2023 15:11
Російська війська обстріляли Херсон і область: влучили у будинки, є жертва Фото: російська війська 1 квітня обстріляли Херсон і область (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські окупанти сьогодні, 1 квітня обстріляли Херсон і область. Ворог влучив у приватні будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram.

"Росіяни обстрілюють Херсонську область. З артилерії вдарили по місту Херсон, влучили у приватний будинок - загинула людина на вулиці", - написав Єрмак.

За його словами, також путінські війська обстріляли село Козацьке.

"Також влучили в приватний будинок, є поранений", - додав Єрмак.

Нагадаємо, що минулої доби війська РФ обстріляли територію Херсонської області більше півсотні разів. Зокрема, 27 снарядів ворога влучили у житлові квартали міста, приватні та багатоквартирні будинки.

Додамо, також російські окупанти обстріляли човен, на якому люди намагалися втекти до Херсона.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон Херсонська область Війська РФ Війна Росії проти України
NEWS
Тарифи, пенсії, е-рецепт на ліки: головні зміни квітня в Україні
Тарифи, пенсії, е-рецепт на ліки: головні зміни квітня в Україні
DAILY
Тиранам тут не місце. Як вигнати Росію з Радбезу ООН та не повторити долю Ліги націй
Дмитро Левицькийредактор ленты новостей Тиранам тут не місце. Як вигнати Росію з Радбезу ООН та не повторити долю Ліги націй