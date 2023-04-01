РФ за добу обстріляла сотню населених пунктів: 7 загиблих та 12 поранених

Російські війська за минулу добу обстріляли сотню населених пунктів у дев'яти областях України. Внаслідок чого 7 людей загинули, а ще 12 поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Military Media Center.

"За наданою Ситуаційним центром Міністерства оборони України інформацією, протягом минулої доби російські війська обстріляли територію 9 областей України", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що загалом окупанти з різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, ЗРК С-300, ОТРК "Іскандер-М", БПЛА, тактична авіація) обстріляли 100 населених пунктів, підтверджено ураження 45 об’єктів інфраструктури.

"Попередньо загинуло 7 осіб та 12 поранено", - повідомили в Ситуаційному центрі Міноборони.

Фото: за минулу добу війська РФ обстріляли сотню населених пунктів України (t.me/militarymediacenter)

Нагадаємо, як ми повідомляли, російські окупанти протягом минулої доби 54 рази обстріляли територію Херсонської області.

Додамо, що в Силах оборони попередили про зростання загрози ракетних ударів по Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.