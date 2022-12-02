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Окупанти розпочинають "евакуацію" мешканців Каховки

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Херсонська область, П'ятниця 02 грудня 2022 11:53
Окупанти розпочинають "евакуацію" мешканців Каховки Фото: окупанти розпочинають евакуацію мешканців Каховки (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти планують розпочати "евакуацію" маломобільних мешканців Каховки із суботи, 3 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на окупаційну "Каховську військово-цивільну адміністрацію".

Так, повідомляється, що вже завтра розпочнеться "евакуація" лежачих та маломобільних громадян із Каховки до одного з пансіонатів Генічеського району.

Зазначимо, що Генічеський район розташований біля адмінкордону з Кримом.

Нагадаємо, росіяни масово крадуть у мешканців Каховського району транспортні засоби. Вони також мінують інфраструктуру у місті.

Також повідомлялося, що окупанти вивезли всіх колаборантів із Нової Каховки.

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евакуація Херсонська область Війна Росії проти України
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