Окупанти розпочинають "евакуацію" мешканців Каховки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на окупаційну " Каховську військово-цивільну адміністрацію ".

Так, повідомляється, що вже завтра розпочнеться "евакуація" лежачих та маломобільних громадян із Каховки до одного з пансіонатів Генічеського району.

Зазначимо, що Генічеський район розташований біля адмінкордону з Кримом.

Нагадаємо, росіяни масово крадуть у мешканців Каховського району транспортні засоби. Вони також мінують інфраструктуру у місті.

Також повідомлялося, що окупанти вивезли всіх колаборантів із Нової Каховки.

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