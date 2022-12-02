Окупанти розпочинають "евакуацію" мешканців Каховки
Фото: окупанти розпочинають евакуацію мешканців Каховки (Getty Image)
Російські окупанти планують розпочати "евакуацію" маломобільних мешканців Каховки із суботи, 3 грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на окупаційну "Каховську військово-цивільну адміністрацію".
Так, повідомляється, що вже завтра розпочнеться "евакуація" лежачих та маломобільних громадян із Каховки до одного з пансіонатів Генічеського району.
Зазначимо, що Генічеський район розташований біля адмінкордону з Кримом.
Нагадаємо, росіяни масово крадуть у мешканців Каховського району транспортні засоби. Вони також мінують інфраструктуру у місті.
Також повідомлялося, що окупанти вивезли всіх колаборантів із Нової Каховки.
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