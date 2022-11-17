Окупанти мінують інфраструктуру в Каховці, - Генштаб
У Каховському районі російські окупанти посилили фільтраційні заходи після ефективного вогневого ураження їхніх позицій українськими захисниками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
"У самій Каховці загарбники мінують об’єкти інфраструктури та знищують вежі стільникового зв’язку", - зазначили наші воїни.
На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Білорусь і надалі продовжує підтримувати збройну агресію РФ проти України, надаючи їй інфраструктуру, територію та повітряний простір. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів.
На інших напрямках ворог здійснював обстріли:
- на Слобожанському напрямку - з мінометів та ствольної артилерії, по районах населених пунктів Стариця та Амбарне Харківської області;
- на Куп’янському та Лиманському напрямках - з танків та артилерії різних типів, по районах населених пунктів Куп’янськ, Кислівка, Крохмальне, Берестове, Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка та Площанка;
- на Бахмутському напрямку - з танків та всього спектру артилерії, по районах населених пунктів Серебрянка, Спірне, Роздолівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Зеленопілля, Андріївка, Курдюмівка та Озарянівка;
- на Авдіївському напрямку - з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах Нью-Йорка, Красногорівки, Кам’янки, Авдіївки, Первомайського, Невельського та Мар’їнки;
- на Новопавлівському напрямку - з артилерії різних типів, по районах Вугледара, Богоявленки, Пречистівки та Времівки;
- на Запорізькому напрямку - з танків та різнокаліберної артилерії, по районах населених пунктів Гуляйпільське, Новоандріївка та Щербаки.
- На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів зазнали Зеленівка, Чорнобаївка та Херсон.
За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Верхньокамянське, Соледар, Невельське, Марʼїнка і Первомайське Донецької області.
Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала ударів по 2 позиціях зенітних ракетних комплексів противника.
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за минулу добу уразили 2 пункти управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 3 склади боєприпасів, а також 3 інших важливих об’єкти окупантів.
Нагадаємо, у Чорному морі нині перебуває одне російське судно-носій "Калібрів". Окупанти можуть атакувати Україну 4 крилатими ракетами.
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