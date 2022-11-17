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Окупанти мінують інфраструктуру в Каховці, - Генштаб

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Четвер 17 листопада 2022 07:15
Окупанти мінують інфраструктуру в Каховці, - Генштаб Фото: Окупанти мінують інфраструктуру в Каховці (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

У Каховському районі російські окупанти посилили фільтраційні заходи після ефективного вогневого ураження їхніх позицій українськими захисниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

"У самій Каховці загарбники мінують об’єкти інфраструктури та знищують вежі стільникового зв’язку", - зазначили наші воїни.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Білорусь і надалі продовжує підтримувати збройну агресію РФ проти України, надаючи їй інфраструктуру, територію та повітряний простір. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

  • на Слобожанському напрямку - з мінометів та ствольної артилерії, по районах населених пунктів Стариця та Амбарне Харківської області;
  • на Куп’янському та Лиманському напрямках - з танків та артилерії різних типів, по районах населених пунктів Куп’янськ, Кислівка, Крохмальне, Берестове, Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка та Площанка;
  • на Бахмутському напрямку - з танків та всього спектру артилерії, по районах населених пунктів Серебрянка, Спірне, Роздолівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Зеленопілля, Андріївка, Курдюмівка та Озарянівка;
  • на Авдіївському напрямку - з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах Нью-Йорка, Красногорівки, Кам’янки, Авдіївки, Первомайського, Невельського та Мар’їнки;
  • на Новопавлівському напрямку - з артилерії різних типів, по районах Вугледара, Богоявленки, Пречистівки та Времівки;
  • на Запорізькому напрямку - з танків та різнокаліберної артилерії, по районах населених пунктів Гуляйпільське, Новоандріївка та Щербаки.
  • На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів зазнали Зеленівка, Чорнобаївка та Херсон.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Верхньокамянське, Соледар, Невельське, Марʼїнка і Первомайське Донецької області.

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала ударів по 2 позиціях зенітних ракетних комплексів противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за минулу добу уразили 2 пункти управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 3 склади боєприпасів, а також 3 інших важливих об’єкти окупантів.

Нагадаємо, у Чорному морі нині перебуває одне російське судно-носій "Калібрів". Окупанти можуть атакувати Україну 4 крилатими ракетами.

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