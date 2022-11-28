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Росіяни вивезли з Нової Каховки колаборантів, - Центр спротиву

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Понеділок 28 листопада 2022 02:43
Росіяни вивезли з Нової Каховки колаборантів, - Центр спротиву Фото: Росіяни вивезли з Нової Каховки всіх колаборантів (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Російські загарбники вивезли з міста Нова Каховка, що у Херсонській області, всіх колаборантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Як інформує місцеве підпілля, виїхали не лише ті, хто обіймав посади в окупаційній адміністрації, а й ті, хто брали участь у рейдах проти цивільних, а також залякували та примушували людей до співпраці з ворогом.

"Всі активні зрадники залишили місто, бо відчувають що його звільнення - це справа часу", - зазначили у Центрі.

Водночас там закликали місцевих мешканців залишити Нову Каховку до моменту деокупації міста Збройними силами України.

Нагадаємо, у Херсоні затримали колаборанта, який збирав "голоси" для "референдуму".

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Новая Каховка Війна Росії проти України
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