Росіяни вивезли з Нової Каховки колаборантів, - Центр спротиву
Російські загарбники вивезли з міста Нова Каховка, що у Херсонській області, всіх колаборантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
Як інформує місцеве підпілля, виїхали не лише ті, хто обіймав посади в окупаційній адміністрації, а й ті, хто брали участь у рейдах проти цивільних, а також залякували та примушували людей до співпраці з ворогом.
"Всі активні зрадники залишили місто, бо відчувають що його звільнення - це справа часу", - зазначили у Центрі.
Водночас там закликали місцевих мешканців залишити Нову Каховку до моменту деокупації міста Збройними силами України.
Нагадаємо, у Херсоні затримали колаборанта, який збирав "голоси" для "референдуму".
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