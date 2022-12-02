ua ru
Пт, 02 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты начинают "эвакуацию" жителей Каховки

Новина українською →
Херсонская область, Пятница 02 декабря 2022 11:53
Оккупанты начинают "эвакуацию" жителей Каховки Фото: оккупанты начинают эвакуацию жителей Каховки (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты планируют начать "эвакуацию" маломобильных жителей Каховки с субботы, 3 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оккупационную "Каховскую военно-гражданскую администрацию".

Так, сообщается, что уже завтра начнется "эвакуация" лежачих и маломобильных граждан с Каховки в один из пансионатов Генического района.

Отметим, что Генический район расположен возле админграницы с Крымом.

Напомним, россияне массово воруют у жителей Каховского района транспортные средства. Они также минируют инфраструктуру в городе.

Также сообщалось, что оккупанты вывезли всех коллаборантов из Новой Каховки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
эвакуация Херсонская область Война России против Украины
NEWS
Россия потеряла уже более 90 тысяч своих солдат в Украине, - Генштаб
Россия потеряла уже более 90 тысяч своих солдат в Украине, - Генштаб
DAILY
Арсенал террора. Сколько ракет осталось у Путина и как долго РФ сможет обстреливать Украину
Юлия Акимовакорреспондент Арсенал террора. Сколько ракет осталось у Путина и как долго РФ сможет обстреливать Украину