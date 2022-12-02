Оккупанты начинают "эвакуацию" жителей Каховки

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оккупационную " Каховскую военно-гражданскую администрацию ".

Так, сообщается, что уже завтра начнется "эвакуация" лежачих и маломобильных граждан с Каховки в один из пансионатов Генического района.

Отметим, что Генический район расположен возле админграницы с Крымом.

Напомним, россияне массово воруют у жителей Каховского района транспортные средства. Они также минируют инфраструктуру в городе.

Также сообщалось, что оккупанты вывезли всех коллаборантов из Новой Каховки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.