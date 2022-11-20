Готують транспорт для втечі? Окупанти масово крадуть автомобілі та велосипеди в Каховці
Російські окупанти масово крадуть у мешканців Каховського району транспортні засоби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook .
За даними українського військового командування, у тимчасово окупованому Каховському районі росіяни продовжують займатися мародерством та пограбуванням.
"Місцевих мешканців позбавляють особистих автомобілів, мотоциклів і навіть велосипедів", - деталізують у Генштабі.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що окупанти почали вивозити з тимчасово окупованого Сєвєродонецька (Луганська область) вкрадене майно та автомобілі.
Також ми писали, що російські загарбники демонтують уцілілі вікна у зруйнованих будинках, а потім продають їх місцевому населенню окупованого Маріуполя.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.