ua ru
Нд, 20 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Готують транспорт для втечі? Окупанти масово крадуть автомобілі та велосипеди в Каховці

Новость на русском →
Каховка, Неділя 20 листопада 2022 18:26
Готують транспорт для втечі? Окупанти масово крадуть автомобілі та велосипеди в Каховці Ілюстративне фото: окупанти масово крадуть автомобілі та велосипеди у Каховці (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти масово крадуть у мешканців Каховського району транспортні засоби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook .

За даними українського військового командування, у тимчасово окупованому Каховському районі росіяни продовжують займатися мародерством та пограбуванням.

"Місцевих мешканців позбавляють особистих автомобілів, мотоциклів і навіть велосипедів", - деталізують у Генштабі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що окупанти почали вивозити з тимчасово окупованого Сєвєродонецька (Луганська область) вкрадене майно та автомобілі.

Також ми писали, що російські загарбники демонтують уцілілі вікна у зруйнованих будинках, а потім продають їх місцевому населенню окупованого Маріуполя.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська область Мародерство Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ вже знищили 84 тисячі окупантів: оновлені втрати російської армії
ЗСУ вже знищили 84 тисячі окупантів: оновлені втрати російської армії
DAILY
Чому переговори України з Росією поки що неможливі і що про це думають на Заході
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Чому переговори України з Росією поки що неможливі і що про це думають на Заході