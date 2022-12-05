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Окупанти розігнали людей, які спробували з Лівобережжя евакуюватися у Херсон водою

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Україна, Понеділок 05 грудня 2022 19:01
Окупанти розігнали людей, які спробували з Лівобережжя евакуюватися у Херсон водою Фото: жители Херсонской области не смогли попасть с Левобережья Днепра в Херсон (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

В Олешках Херсонської області російські окупанти розігнали людей, які помилково вирішили, що можуть через Дніпро виїхати з окупованої території у Херсон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку депутата Херсонської облради Сергія Хланя.

Як зазначає Хлань, ще коли окупанти нагнітали ситуацію з "евакуацією" із Херсона, багато мешканців міста переїхали на дачі. Обласна військова адміністрація, за словами депутата, дозволила їм до 5 грудня у світлий період доби повернутися "з дач Лівобережжя на власних плавзасобах на ділянці Річковий вокзал".

"Багато хто помилково сприйняв цю інформацію як дозвіл переміщатися з лівого берега на правий. Є повідомлення, що люди зібралися в Олешках, приїздили з сусідніх населених пунктів. Думали, що можна виїхати в Херсон. Відповідно були розігнані окупантами", - зазначив депутат.

Хлань закликав громадян уважно читати повідомлення, а відповідальні органи - максимально доступно, чітко й коректно доносити інформацію.

"І ще кожен має розуміти, що окупанти мстять за Херсон і забезпечити 100% безпеку переміщення неможливо", - зауважив він.

Вчора, 4 грудня, РБК-Україна повідомляло, що російські військові обстріляли акваторію річки Дніпро та автоматною чергою поранили 65-річну жінку. Крім того, 4 грудня російські окупанти 46 разів обстріляли Херсонську область.

Також раніше ми писали, що мешканцям окупованого лівого берега Херсонської області дозволили евакуюватись через річку Дніпро. Евакуація триватиме 3-5 грудня.

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