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Десятки обстрілів за добу. Херсон потерпає від атак росіян, є жертва та поранені

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Херсон, Неділя 04 грудня 2022 11:24
Десятки обстрілів за добу. Херсон потерпає від атак росіян, є жертва та поранені Фото: Херсон потерпає від атак росіян, є жертва та поранені (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти 46 разів обстріляли Херсонську область. Ворог гатив з артилерії, танків, мінометів, РСЗВ по мирних мешканцях. Одна людина загинула, двоє поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича в Telegram.

"Рашисти вкотре обстріляли житлові квартали Херсона, є влучення в приватні та багатоквартирні будинки. Також пошкоджено й іншу цивільну інфраструктуру міста", - розповів він.

За словами Янушевича, російські окупанти продовжують вбивати та калічити мирних людей.

"Минулої доби через ворожі обстріли 1 людина загинула, ще 2 жителів Херсонської области отримали поранення різного ступеня тяжкості", - додав очільник регіону.

Як повідомлялось, російські окупанти, які втекли з правого на лівий берег Дніпра у Херсонській області, розуміють, що поразка неминуча. Проте ворог продовжує тероризувати мирних українців.

Нагадаємо, українські військові минулої доби відбили 17 атак росіян у Луганській та Донецькій областях.

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Херсон Херсонська область Обстріл
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