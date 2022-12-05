Оккупанты разогнали людей, которые попытались с Левобережья эвакуироваться в Херсон по воде

В Олешках Херсонской области российские оккупанты разогнали людей, которые ошибочно решили, что могут через Днепр выехать с оккупированной территории в Херсон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook -страницу депутата Херсонского облсовета Сергея Хланя.

Как отмечает Хлань, еще когда оккупанты нагнетали ситуацию с "эвакуацией" из Херсона, многие жители города переехали на дачи. Областная военная администрация, по словам депутата, разрешила им до 5 декабря в светлый период суток вернуться "с дач Левобережья на собственных плавсредствах на участке Речной вокзал".

"Многие ошибочно восприняли эту информацию как разрешение перемещаться с левого берега на правый. Есть сообщения, что люди собрались в Олешках, приезжали из соседних населенных пунктов. Думали, что можно выехать в Херсон. Соответственно были разогнаны оккупантами", - отметил депутат.

Хлань призвал граждан внимательно читать сообщения, а ответственные органы - максимально доступно, четко и корректно доносить информацию.

"И еще каждый должен понимать, что оккупанты мстят за Херсон и обеспечить 100% безопасность перемещения невозможно", - отметил он.