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Окупанти обстріляли жителів Херсона, які евакуювалися на човні: загинула жінка

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Херсон, Неділя 04 грудня 2022 20:58
Окупанти обстріляли жителів Херсона, які евакуювалися на човні: загинула жінка Фото: окупанти обстріляли жителів Херсона, які евакуювалися на човні (facebook.com/garryshow)
Автор: Константин Широкун

Російські військові сьогодні вдень, 4 грудня, обстріляли акваторію річки Дніпро та автоматною чергою поранили 65-річну жінку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Херсонської міськради.

Вона разом із чоловіком на човні перетинали Дніпро, їдучи з дачі у Голопристанському районі. На жаль, жінка не вижила. Чоловік унаслідок ворожого обстрілу не постраждав.

Раніше ми писали, що сьогодні, 4 грудня, російські військові обстріляли будівлю Херсонського слідчого ізолятора. Частину приміщень пошкоджено, серед працівників є поранені.

Крім того, у неділю, 4 грудня, російські окупанти 46 разів обстріляли Херсонську область. Ворог гнав з артилерії, танків, мінометів, РСЗВ мирними мешканцями. Одна людина загинула, двоє поранено.

Також раніше ми писали, що мешканцям окупованого лівого берега Херсонської області дозволили евакуюватись через річку Дніпро. Евакуація триватиме 3-5 грудня.

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