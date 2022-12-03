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У Херсонській області оголосили евакуацію з лівого берега Дніпра: коли і де саме

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Херсон, Субота 03 грудня 2022 10:10
У Херсонській області оголосили евакуацію з лівого берега Дніпра: коли і де саме Фото: жителям лівого берега Херсонської області дозволили евакуюватися (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Жителям окупованого лівого берега Херсонської області дозволили евакуюватися через річку Дніпро. Евакуація буде відбуватися 3-5 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Херсонської ОВА Ярослава Янушевича в Telegram.

"З 3 грудня (субота) по 5 грудня (понеділок) включно, триватимуть гуманітарні заходи щодо евакуації українських громадян, які зараз перебувають на лівому березі річки Дніпро у дачному селищі та не встигли залишити тимчасово окуповану територію", - йдеться у повідомлення.

Евакуація буде відбуватися у світлий час доби на ділянці Річковий вокзал, де тимчасово скасували заборону перетину річки Дніпро. Влада пояснює, що евакуація необхідна через можливу активізацію бойових дій на цій території.

"У разі виникнення потреби у додатковому часі для прибуття на деокуповану територію, просимо громадян причалювати лише на Річковому вокзалі, як єдиному дозволеному місці", - закликав Янушевич.

Для евакуації потрібно мати при собі документи, що засвідчують особу та підтверджують громадянство України.

Нагадаємо, раніше жителів звільненої частини Херсонської області закликали евакуюватися з найбільш небезпечних районів через постійні атаки ворога.

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