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Окупанти РФ жаляться, що на фронті не вистачає пального для техніки

02:43 23.07.2026 Чт
2 хв
Скільки бензину на день виділяють загарбникам?
aimg Пилип Бойко
Фото: армія РФ (Getty Images)

Після масованих ударів ЗСУ по російських НПЗ навіть в армії загарбників почалась паливна криза. Окупанти бідкаються, ща заправляти техніку практично немає чим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Верстка".

Кілька військовослужбовців повідомили журналістам видання про скорочення постачання бензину та дизеля і введення обмежень на заправку бойової техніки. За словами одного з військових, якщо раніше пальне видавали в обсязі, необхідному для виконання завдань, то тепер діє ліміт - не більше 20 літрів на машину на добу.

"З бензином повна халепа. Усім виділяють замало. Бензину катастрофічно не вистачає", - сказав окупант.

Інші військовослужбовці також повідомили про скорочення постачання. Один із мобілізованих оцінив зниження у 30%. Обмеження, за його словами, торкнулися не лише бойових машин, а й тих, що використовуються для доставлення боєприпасів та продовольства.

Окупант із Запорізького напрямку розповів, що раніше на позицію привозили близько 20 літрів бензину, а тепер - по 10–15. Через брак пального йому та його товаришам по службі доводиться долати пішки 11 км, щоб доставляти воду, їжу та інші ресурси. Він заявив, що не розуміє, як воювати в таких умовах: "Чим далі, тим гірше".

Контекст новини

За останні два місяці українські дрони зупинили до 40% нафтопереробки Росії й третина країни залишилась без пального. Паливна криза торкнулася 50 млн громадян країни-агресорки.

Водночас російський диктатор Володимир Путін визнав наявність проблем із забезпеченням пальним, однак заявив, що ситуація, за його словами, "не є критичною".

Крім того, Росія вже забирає бензин у Білорусі, який призначався до країн Центральної Азії. Втім, навіть рекордні обсяги таких постачаннь не дають змоги повністю ліквідувати дефіцит.

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пальнеВійська РФ