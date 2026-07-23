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Оккупанты РФ жалуются, что на фронте не хватает горючего для техники

02:43 23.07.2026 Чт
2 мин
Сколько бензина в день выделяют захватчикам?
aimg Филипп Бойко
Фото: армия РФ (Getty Images)

После массированных ударов ВСУ по российским НПЗ даже в армии захватчиков начался кризис. Оккупанты жалуются, что заправлять технику практически нечем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Верстка".

Несколько военнослужащих сообщили журналистам издания о сокращении поставок бензина и дизеля и введении ограничений на заправку боевой техники. По словам одного из военных, если раньше горючее выдавали в объеме, необходимом для выполнения задач, то теперь действует лимит – не более 20 литров на машину в сутки.

"С бензином полный переплет. Всем выделяют мало. Бензина катастрофически не хватает", - сказал оккупант.

Другие военнослужащие также сообщили о сокращении поставок. Один из мобилизованных оценил снижение в 30%. Ограничения, по его словам, затронули не только боевые машины, но и те, которые используются для доставки боеприпасов и продовольствия.

Оккупант из Запорожского направления рассказал, что раньше на позицию привозили около 20 литров бензина, а теперь – по 10–15. За неимением горючего ему и его сослуживцам приходится преодолевать пешком 11 км, чтобы доставлять воду, еду и другие ресурсы. Он заявил, что не понимает, как воевать в таких условиях: "Чем дальше, тем хуже".

Контекст новости

В последние два месяца украинские дроны остановили до 40% нефтепереработки России и треть страны осталась без горючего. Топливный кризис затронул 50 млн граждан РФ.

В то же время российский диктатор Владимир Путин признал наличие проблем с обеспечением горючим, однако заявил, что ситуация, по его словам, "не критична".

Кроме того, Россия уже забирает бензин у Беларуси, назначаемый в страны Центральной Азии. Впрочем, даже рекордные объемы таких поставок не позволяют полностью устранить дефицит.

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