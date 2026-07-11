Окупанти РФ вигадали нову схему маскування пального на ТОТ України

Окупанти постійно шукають способи обійти логістичні труднощі через удари ЗСУ. Тепер паливо везуть не в бензовозах, а у вантажівках для агропродукції, а саме у зерновозах.

Армія РФ свідомо використовує цивільний транспорт як прикриття. Це стає своєрідним "щитом" для їхнього забезпечення.

Механіка маскування виглядає так:

всередину зерновоза встановлюють спеціальні пластикові резервуари;

місткості заповнюють пальним для потреб армії РФ;

для імітації цивільного вантажу резервуари зверху засипають зерном;

машину накривають стандартними тентами.

У Центрі нацспротиву офіційно підтвердили цю інформацію:

"Окупаційна армія продовжує шукати нові способи прихованого постачання пального на тимчасово окуповані території України. ЗС РФ почали перевозити паливо в пластикових резервуарах, які розміщують усередині зерновозів".

Використання агротехніки свідчить про відчай, зазначають у ЦНС. Спеціалізовані бензовози стають надто легкою ціллю для українських дронів. Тепер ворог намагається "розчинити" своє постачання у цивільному потоці машин.

Такі дії окупантів створюють пряму загрозу для українців на ТОТ. Будь-який зерновоз тепер може бути законною ціллю. Крім того, перевезення вибухонебезпечного палива в невідповідних умовах загрожує випадковими вибухами.

Зараз українське підпілля та розвідка уважно стежать за подібними переміщеннями. Ефективність такого маскування стрімко падає, адже координати зерновозів-бензовозів стають відомими українським військовим. Окупанти вкотре доводять, що готові ризикувати життями цивільних заради власної мети.