Окупанти РФ вигадали нову схему маскування пального на ТОТ України

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях України почали використовувати нову тактику прихованого постачання пального. Вони маскують резервуари з паливом всередині звичайних вантажівок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).
Окупанти постійно шукають способи обійти логістичні труднощі через удари ЗСУ. Тепер паливо везуть не в бензовозах, а у вантажівках для агропродукції, а саме у зерновозах.
Армія РФ свідомо використовує цивільний транспорт як прикриття. Це стає своєрідним "щитом" для їхнього забезпечення.
Механіка маскування виглядає так:
У Центрі нацспротиву офіційно підтвердили цю інформацію:
"Окупаційна армія продовжує шукати нові способи прихованого постачання пального на тимчасово окуповані території України. ЗС РФ почали перевозити паливо в пластикових резервуарах, які розміщують усередині зерновозів".
Використання агротехніки свідчить про відчай, зазначають у ЦНС. Спеціалізовані бензовози стають надто легкою ціллю для українських дронів. Тепер ворог намагається "розчинити" своє постачання у цивільному потоці машин.
Такі дії окупантів створюють пряму загрозу для українців на ТОТ. Будь-який зерновоз тепер може бути законною ціллю. Крім того, перевезення вибухонебезпечного палива в невідповідних умовах загрожує випадковими вибухами.
Зараз українське підпілля та розвідка уважно стежать за подібними переміщеннями. Ефективність такого маскування стрімко падає, адже координати зерновозів-бензовозів стають відомими українським військовим. Окупанти вкотре доводять, що готові ризикувати життями цивільних заради власної мети.
Сили оборони України регулярно нищать ворожі склади та автоколони. Але особлива увага приділяється російським НПЗ в тилу ворога. Напередодні Генштаб ЗСУ підтвердив удар по одному з найбільших НПЗ півдня Росії.
Також Українські Сили безпілотних систем за ніч на 10 липня уразили 13 суден російського "тіньового флоту" на підходах до окупованого Криму. Навіть влада РФ була вимушена визнати, що проблеми з пальним у країні почались через масштабні атаки дронів та ракет ЗСУ.