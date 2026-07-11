Оккупанты РФ придумали новую схему маскировки топлива на ВОТ Украины

Оккупанты постоянно ищут способы обойти логистические трудности из-за ударов ВСУ. Теперь топливо везут не в бензовозах, а в грузовиках для агропродукции, а именно в зерновозах.

Армия РФ сознательно употребляет гражданский транспорт как прикрытие. Это становится своеобразным "щитом" для их обеспечения.

Механика маскировки выглядит так:

внутрь зерновоза устанавливают специальные пластиковые резервуары;

емкости заполняют горючим для нужд армии РФ;

для имитации гражданского груза резервуары сверху засыпают зерном;

машину накрывают стандартными тентами.

В Центре нацсопротивления официально подтвердили эту информацию:

"Оккупационная армия продолжает искать новые способы скрытой поставки топлива на временно оккупированные территории Украины. ВС РФ начали перевозить топливо в пластиковых резервуарах, которые размещают внутри зерновозов".

Использование агротехники свидетельствует об отчаянии, отмечают в ЦНС. Специализированные бензовозы становятся слишком легкой целью для украинских дронов. Теперь враг пытается "растворить" свои поставки в гражданском потоке машин.

Такие действия оккупантов создают прямую угрозу для украинцев на ВТО. Любой зерновоз теперь может быть законной целью. Кроме того, перевозка взрывоопасного топлива в неподходящих условиях чревата случайными взрывами.

Сейчас украинское подполье и разведка пристально следят за подобными перемещениями. Эффективность такой маскировки стремительно падает, ведь координаты зерновозов-бензовозов становятся известными украинским военным. Оккупанты еще раз доказывают, что готовы рисковать жизнями гражданских ради собственной цели.