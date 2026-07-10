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Генштаб підтвердив удар по одному з найбільших НПЗ півдня Росії

19:26 10.07.2026 Пт
2 хв
Під ударом також опинились одразу 13 російських танкерів
aimg Валерій Ульяненко
Генштаб підтвердив удар по одному з найбільших НПЗ півдня Росії Фото: український військовий (facebook.com bsp.donbas)
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Сили оборони України у ніч на 10 липня уразили 18 російських суден, кілька великих нафтопереробних заводів, терміналів та складів із пальним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генштабу ЗСУ.

Українські військові вчергове атакували Ільський НПЗ у Краснодарському краї.

На території підприємства, яке є одним із найбільших на півдні РФ та переробляє до 6,6 млн тонн нафти на рік, після вибухів спалахнула пожежа. Його продукцію російські окупанти використовують для забезпечення своєї військової логістики.

Також під удар потрапили об'єкти у Ростовській області. Пожежу зафіксували на нафтовому терміналі "Курганнефтепродукт" у Таганрозі, а на нафтобазі "Азовнефтепродукт" в Азові пролунали вибухи та піднявся дим. Обидва підприємства армія РФ використовує для зберігання та розподілу пального.

Крім того, Сили оборони атакували комплекс "НОВАТЭК-Усть-Луга" у Ленінградській області. Це підприємство переробляє близько 7 млн тонн газового конденсату на рік і задіяне у постачанні російської армії.

Знищення флоту та складів

Українські сили завдали значних збитків російському флоту, уразивши одразу 18 суден. Серед них:

  • 13 танкерів;
  • 3 суховантажі;
  • 1 паром;
  • 1 допоміжне судно.

Усі ці судна окупанти використовували для транспортування паливно-мастильних матеріалів та військових вантажів, необхідних для ведення війни проти України.

Крім того, під ударом був склад паливно-мастильних матеріалів російських військ, розташований у районі Розівки Запорізької області.

Наразі остаточні результати всіх уражень та точний ступінь завданих ворогу збитків уточнюються.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні заявив, що у країні-агресорці не залишилось нафтопереробних заводів, які б не перебували під українськими ударами.

Зазначимо, виробництво бензину у Росії покриває лише близько 65% від сезонного попиту. Внаслідок ударів українських дронів зупинилися найбільші НПЗ країни-агресорки.

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Російська Федерація НПЗ Генштаб ЗСУ Війна в Україні
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