Окупанти РФ атакували цивільне судно на Одещині, є поранені

Що відомо про обстріли окупантами у Чорному морі

Росія систематично б'є по цивільних суднах в акваторії Одеси. Ввечері 14 липня Росія цинічно атакувала три торгових кораблі під прапорами різних країн.

Наслідки обстрілів вже відчувають перевізники, трейдери та світовий ринок продовольства. Внаслідок атак безпілотників складські потужності найбільшого українського порту в Одесі скоротилися приблизно на третину.

Нагадуємо, що попри посилення російських атак Україна має намір зберегти обсяги експорту зерна не нижче рівня минулого сезону.