Оккупанты РФ атаковали гражданское судно в Одессе, есть раненые

Согласно сообщениям, в результате попадания повреждена надстройка судна, возник пожар. Четверо человек пострадали, им оперативно предоставили необходимую медицинскую помощь.

"Целенаправленные удары по гражданской портовой инфраструктуре и торговому флоту – это очередное доказательство того, что РФ сознательно игнорирует международное право. От таких атак страдает не только Украина, но и глобальная безопасность судоходства и мировые цепи поставок", – отметил Калашник.

Глава Одесской ОГА Олег Кипер проинформировал, что, кроме судна, оккупанты РФ поздно вечером атаковали ракетами и портовую инфраструктуру.