Оккупанты РФ атаковали гражданское судно в Одессе, есть раненые

Армия РФ поздно вечером 17 июля ударила ракетами по судну под флагом Маршалловых Островов и порта Одессы. В результате пострадали среди членов экипажа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Николая Калашника и руководителя Одесской ОГА Олега Кипера.
Согласно сообщениям, в результате попадания повреждена надстройка судна, возник пожар. Четверо человек пострадали, им оперативно предоставили необходимую медицинскую помощь.
"Целенаправленные удары по гражданской портовой инфраструктуре и торговому флоту – это очередное доказательство того, что РФ сознательно игнорирует международное право. От таких атак страдает не только Украина, но и глобальная безопасность судоходства и мировые цепи поставок", – отметил Калашник.
Глава Одесской ОГА Олег Кипер проинформировал, что, кроме судна, оккупанты РФ поздно вечером атаковали ракетами и портовую инфраструктуру.
Россия систематически бьет по гражданским судам в акватории Одессы. Вечером 14 июля Россия цинично атаковала три торговых корабля под флагами разных стран.
Последствия обстрелов уже ощущают перевозчики, трейдеры и мировой рынок продовольствия. В результате атак беспилотников складские мощности крупнейшего украинского порта в Одессе сократились примерно на треть.
Напоминаем, что, несмотря на усиление российских атак, Украина намерена сохранить объемы экспорта зерна не ниже уровня прошлого сезона.